திருச்சியில் 3ம் தேதி விமானத்தை மறித்து போராட்டம்: அய்யாக்கண்ணு அறிவிப்பு

புதுக்கோட்டை: திருச்சியில் வரும் 3ம் தேதி விமானத்தை மறித்து போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அய்யாக்கண்ணு அறிவித்துள்ளார். மேலும் அதிமுக உண்ணாவிரதத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

