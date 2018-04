திருமங்கலம் அருகே தடியடியுடன் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியது

மதுரை: மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் தாலுகா கரடிக்கல் பகுதியில் தடியடியுடன் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியுள்ளது. வாடிவாசல் வழியாக வராமல் தவறான பாதையில் மாடுகளை அழைத்து வந்தவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியுள்ளனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Thirumangalam, jallikattu competition began with batons near

Madurai thirumangalam, Madurai district, Taluka: karadikkal in the area with batons jallikattu competition has begun.