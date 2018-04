சற்று நேரத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் தொடங்க உள்ளது

சென்னை: சென்னையில் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சற்று நேரத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் தொடங்க உள்ளது. இதில் திருநாவுக்கரசர், பாலகிருஷ்ணன், முத்தரசன், திருமாவளவன், ஜவாஹிருல்லா ஆகியோர் வருகை தந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

