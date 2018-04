சுங்கச்சாவடியை அடித்து நொறுக்கி இளைஞர்கள் போராட்டம்

செங்குறிச்சி: உளுந்தூா்பேட்டடை அருகே செங்குறிச்சி சுங்கச்சாவடியை அடித்து நொறுக்கி போராட்டம் நடத்துகிறார்கள். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

