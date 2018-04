கர்நாடகா சட்டப்பேரவை தேர்தல்: தீவிர பிரச்சாரத்திற்குத் தயாராகும் பிரதமர் மோடி

கர்நாடகா சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தீவிர பிரச்சாரம் செய்ய பிரதமர் நரேந்திர மோடி திட்டமிட்டுள்ளார். காங்கிரஸுக்கு சாதகமான தேர்தல் கணிப்புகள் வெளியானதை அடுத்து பாஜக இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.

கடந்த 2014 மக்களவை தேர்தலில் மோடி அலை வீசியது. தொடர்ந்து வீசிய இந்த அலையால் பாஜகவிற்கு மேலும் மகராட்டிரா, ஜார்கண்ட் மற்றும் அசாம் ஆகிய மாநிலங்களிலும் ஆட்சி அமைந்தது. இடையில் நிதிஷ்குமார் மற்றும் லாலு பிரசாத் யாதவ் இணைந்து மெகா கூட்டணி அமைத்ததால் பிஹாரில் மோடி அலை பலன் அளிக்கவில்லை. தற்போது நிதிஷ்குமார் மீண்டும் பாஜக கூட்டணியில் இணைந்து பிஹாரின் முதல் அமைச்சராகி விட்டார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் நடைபெற்ற குஜராத் மற்றும் வட கிழக்கின் இரு மாநிலங்களின் தேர்தல்களிலும் பாஜகவின் நிலை ஏறுமுகமானது. அடுத்து மே 12-ல் நடைபெறவிருக்கும் கர்நாடகா மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் பாஜகவிற்கு பெரும் சவாலாகி உள்ளது. காவிரி உட்பட பல்வேறு பிரச்சனைகளில் சிக்கி பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசிற்கு தர்மசங்கடம் ஏற்பட்டுள்ளது. கர்நாடகாவில் வெளியான தேர்தல் கணிப்புகளும் அங்கு ஆளூம் காங்கிரஸுக்கு சாதகமாக வெளியாகி இருந்தன.

இதனால், எதிர்கட்சியான பாஜகவை அங்கு மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்த்த கடும் முயற்சி செய்தி வருகிறார் அதன் தலைவர் அமித்ஷா. இந்த தேர்தலிலும் பிரதமர் மோடியின் பிரச்சாரங்களை தீவிரமாக்கி பலன்பெற முயன்றுள்ளார். வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களை போல் தென் மாநிலமான கர்நாடகாவில் மோடி அலைக்கு பலன்

கிடைக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதை தீவிரமாகப் பயன்படுத்தும் பொருட்டு பிரதமர் மோடி கர்நாடாகவில் 25-க்கும் மேற்பட்ட கூட்டங்களில் பிரச்சாரம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்காக, பிரதமர் மோடிக்கு முதல்கட்டமாக 10 முறை கர்நாடகாவிற்கு விஜயம் செய்ய பயணத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒவ்வொரு விஜயத்திலும் குறைந்தபட்சம் இரண்டு பிரச்சாரக் கூட்டங்களில் பிரதமர் மோடி பேச இருக்கிறார். இந்த கூட்டங்கள் கர்நாடகாவின் மாவட்ட அளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், பாஜக கிராமங்கள் மற்றும் சிறுநகரங்களை முக்கியமாகக் குறி வைத்திருப்பதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது.

இதன் காரணம் குறித்து பாஜகவின் தேசிய நிர்வாகிகள் வட்டாரம் ‘தி இந்து’விடம் கூறும்போது, ’கடந்த 2008 தேர்தலில் பாஜகவிற்கு வெறும் ஒரு சதவிகிதம் வாக்குகள் குறைந்து ஆட்சியை பறி கொடுத்தது. வெறும் இருசதவிகிதம் வாக்குகள் பெற்ற காங்கிரஸ் கர்நாடகாவில் ஆட்சி அமைத்தது. அதேசமயம், காங்கிரஸ் பெற்ற அளவிலான 20 சதவிகிதம் வாக்குகள் பெற்றும் தேவகவுடாவின் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்திற்கு ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. எனவே, இந்த தேர்தலில் ஒரு சதவிகித வாக்கு அதிகமாகப் பெறுவதும் பாஜகவிற்கு மிகவும் முக்கியமானது’ எனத் தெரிவித்தனர்.

இந்த அளவிற்கு அதிகமாக 24 பிரச்சாரக் கூட்டங்களை பிரதமர் மோடி கடந்த வருடம் நடைபெற்ற உத்திரபிரதேச தேர்தலில் நடத்தினார். அதற்கும் முன் 2015-ல் பிஹார் தேர்தலில் 31 கூட்டங்கள் நடத்தியும் அவருக்கு பலன் கிடைக்கவில்லை. இதைவிட அதிகமாக குஜராத்தில் பிரதமர் மோடி 34 கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு பாஜக வெற்றியை தக்க வைத்தார்

