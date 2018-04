மதுரை டேராடூன் – சண்டிகர் விரைவு ரயில் புறப்படும் நேரம் மாற்றம்

மதுரை: மதுரை டேராடூன் – சண்டிகர் வாராந்திர விரைவு ரயில் புறப்படும் நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இணை ரயில் தாமதத்தால் இன்று இரவு 11.35 மணிக்கு பதில் அதிகாலை 2.30 மணிக்கு புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

