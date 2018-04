செயிண்ட் லூசியா தீவு கடலில் மூழ்கி கோவையைச் சேர்ந்த 2 பேர் பலி.. கல்லூரி விழாவில் விபரீதம்

கோவை: மேற்கு இந்திய தீவுகளில் உள்ள செயின்ட் லூசியா தீவில் கடலில் மூழ்கி தமிழகத்தை சேர்ந்த இரண்டு பேர் உள்ளிட்ட 3 பேர் உயிரிழந்தனர். கோவை மாவட்டம், அன்னூரை சேர்ந்தவர் கங்காதரன் (55). இவரது மனைவி தேவி (44). இவர்களது மூத்த மகன் புவன கங்கேஸ்வரன் மேற்கு இந்திய தீவின் செயின்ட் லூசியா தீவில் உள்ள அறிவியல் பல்கலையில் மருத்துவம் படித்து வருகிறார். 2ம் ஆண்டு படிப்பு முடிந்ததை கொண்டாடும் வகையில், அங்குள்ள கடற்கரையில் நேற்று சிறப்பு நிகழ்ச்சியை மாணவர்கள் கொண்டாடி கொண்டிருந்தனர். அப்போது, சிலர் பாறை மீது ஏறி போட்டோ எடுக்க முயன்றனர். இதில், புவனகங்கேஸ்வரன் மற்றும் பெங்களூருவை சேர்ந்த இந்துமதி (19) ஆகியோர் கடலில் தவறி விழுந்தனர். இதில் இருவருமே தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். மாணவர்கள் இருவரையும் காப்பாற்ற பல்கலையில் பேராசிரியராக பணிபுரியும் சேலத்தை சேர்ந்த பூபதி என்பவர் முயன்றார். ஆனால் அவரும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார். இது தொடர்பாக இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தற்போது அங்கு ஈஸ்டர் பண்டிகை கொண்டாட்டம் என்பதால், உடல்கள் கொண்டு வர 7 நாட்களாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: OneIndia

English summary

Saint Lucia island in the sea, kills 2 from Coimbatore. College pranks in the function

Coimbatore: West Indies in St Lucia Island, two people from Tamil Nadu, who drowned in the sea point