மாடு முட்டி ப்ளஸ்-டூ பள்ளி மாணவன் பலி

சிவகங்கை: மல்லாகோட்டை மஞ்சுவிரட்டு போட்டியை வேடிக்கை பார்த்த பள்ளி மாணவன் மாடு முட்டி பலியானார். போட்டியை வேடிக்கை பார்த்த ப்ளஸ்-டூ மாணவன் அய்யனார்(17) காளை முட்டியதில் உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Ox knee plus-l school student offerings

Sivaganga, manjuvira and competition: mallago and watch the school student died of bovine knee. The role of competition