திருச்செங்கோடு மற்றும் கோவையில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை

நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு மற்றும் சுற்றுவட்டார இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது. கோவை, துடியலூர், கவுண்டம்பாளையும், பெரியநாயக்கன்பாளையம், சாய்பாபா காலனி உள்ளிட் பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Strong winds and torrential rain in tiruchengode, and expression

Namakkal and tiruchengode of namakkal district: suburban seats in strong winds and heavy dew varugi