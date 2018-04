நியூட்ரினோ திட்டம் கொண்டுவரப்படும் மலைப்பகுதியில் போலீசார் குவிப்பு

தேனி: நியூட்ரினோ திட்டம் கொண்டுவரப்படும் தேனி பொட்டிபுரம் அம்பரப்பர் மலைப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். பல்வேறு அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தவுள்ளதாக வந்த தகவலையடுத்து மலைப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். முன்னதாக அம்பரப்பர் மலையில் ஏறி நாம் தமிழர் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தியிருந்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Neutrino project will be brought in the police focused on the Hill

TheNI: Neutrino project will be brought in by the police in theNI pottipuram ambarappar Hill accumulated