ஏழை மக்களை மதியாத அரசு சரியும்- கமல் டுவிட்டரில் ஆதங்கம்

ஏழை மக்களை மதியாத அரசு சரியும் என மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமலஹாசன் கூறியுள்ளார். #KamalHaasan #SterliteProtest #tngovt

சென்னை: தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் இன்று நேரில் சென்று ஆதரவை தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமலஹாசன் தனது டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது: அன்பு வீசும் அந்த குமாரரெட்டிபுர வேப்பமரத்தடியில் சற்று நேரம் அமர்ந்து பார்த்தால் மக்கள் பற்றிய ஞானம் வரும். தாய்யுள்ளங்களின் ஓலம் கேட்டேன். ஏழை மக்களை மதியாத அரசு சரியும். மக்களே மய்யம் வாய்மையே வெல்லும். இவ்வாறு கூறியுள்ளார். #tamilnews #KamalHaasan #SterliteProtest #tngovt

Source: Maalaimalar

