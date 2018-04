முதல் வீல் சேர் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் வங்காள தேசத்தை வீழ்த்தியது இந்தியா

வங்காள தேசம் அணிக்கு எதிரான முதல் வீல் சேர் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா அணி 2 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் திரில் வெற்றி பெற்றது. #WheelchairT20 #INDvBAN #IWCC

புதுடெல்லி: இந்தியா மற்றும் வங்காள தேசம் அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் வீல் சேர் டி20 கிரிக்கெட் போட்டி மகராஷ்டிரா மாநிலம் கோலாபூர் நகரில் இன்று நடைபெற்றது. இப்போட்டியில், இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கிய சவுரப் மாலிக் 35 ரன்களும், அடுல் ஸ்ரீவஸ்டவ் 36 ரன்களும் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் பெரிய அளவில் ரன் எடுக்க தவறினர். இதனால் இந்திய அணி 207 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. தொடர்ந்து விளையாடிய வங்காள தேசம் அணியில் ரிப்பன் உட்டின் சிறப்பாக விளையாடி 91 ரன்கள் எடுத்தார். மொஹிதுல் இஸ்லாம் 43 ரன்கள் எடுத்தார். இருப்பினும் மற்றவர்கள் ரன் எடுக்க தவறிவிட்டனர். ஒரு கட்டத்தில் வங்காள தேச அணியின் வெற்றிக்கு ஒரு ஓவரில் 15 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. அப்போது கடைசி ஓவரை வீசிய இந்திய வீரர் சவுரப் மாலிக் 2 விக்கெட் வீழ்த்தியதோடு 12 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்தார். இதனால் இந்திய அணி 2 ரன் வித்தியாசத்தில் திரில் வெற்றி பெற்றது. இதுவே இந்தியாவில் நடைபெறும் முதல் இருதரப்பு வீல் சேர் டி20 தொடர் ஆகும். இத்தொடரை சர்வதேச வீல் சேர் கிரிக்கெட் சம்மேளனம் அங்கீகரித்துள்ளது. இரு அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது போட்டி ஏப்ரல் 3 மற்றும் 4-ம் தேதிகளில் அந்தேரியில் நடைபெற உள்ளது. #WheelchairT20 #INDvBAN #IWCC

Source: Maalaimalar

