புதுச்சேரி முதல்வர் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்தவரின் தந்தை கைது

புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி வீட்டிற்கு தொலைபேசி மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபர் தலைமறைவானதை அடுத்து அவரது தந்தையை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். #PuducherryCM #VNarayanasamy #BombThreat

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி முதல்-மந்திரி நாராயணசாமி வீட்டில் வெடிகுண்டு வைத்துள்ளதாக, இன்று காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு மர்மநபர், தொலைபேசி மூலம் மிரட்டல் விடுத்தார். இதனையடுத்து வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் முதல்-மந்திரி நாராயணசாமி வீட்டிற்கு சென்று சோதனை மேற்கொண்டனர். சோதனை முடிவில் மர்ம நபர் பேசியது புரளி என்று தெரிய வந்தது. இந்த மிரட்டலை அடுத்து அவர் வீட்டிற்கு இரண்டடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்தவர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த புவனேஷ்வர் என போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து அவரை கைது செய்ய போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்தனர். ஆனால் அந்த நபர் தலைமறைவானதை அடுத்து அவரது தந்தையை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். #PuducherryCM #VNarayanasamy #BombThreat #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

Pondicherry Chief Minister who made a bomb threat to the House’s father arrested

Bomb threat by telephone, the Chief Minister of Puducherry Narayanasamy home made talaimaraivane to the next person