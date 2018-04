மேற்கு இந்திய தீவில் பரிதாபம் கடல் அலையில் சிக்கி தமிழக மாணவன் உட்பட 3 பேர் பலி

அன்னூர்: மேற்கு இந்திய தீவில் கோவை மாணவர் உட்பட 3பேர் கடல் அலையில் சிக்கி இறந்தனர். கோவை மாவட்டம் அன்னூர் கட்டபொம்மன் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் கங்காதரன். லேத் பட்டறை அதிபர். இவரது மனைவி தேவி. இவர்களது மகன் கங்காதரன். இவர் மேற்கு இந்திய தீவில் உள்ள செயின்ட் லூசியாணத்தில் உள்ள ஸ்டபார்டன் ஹெல்த் சயின்ஸ் யுனிவர்சிட்டியில் எம்.டி. படித்து வந்தார். இவருடன் கர்நாடகாவை சேர்ந்த இந்துமதி படித்து வந்தார். நேற்றுமுன்தினம் மாலை இருவரும் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றும் சேலத்தை சேர்ந்த பூபதி என்பவருடன் ஈஸ்டர் பண்டிகை விடுமுறையை கொண்டாட அருகில் உள்ள சேன்டி பீச்சுக்கு சென்றனர். அங்கு இந்துமதி கடலில் இறங்கி குளித்தபோது அலையால் கடலுக்குள் இழுக்கப்பட்டார். அவரை காப்பாற்ற முயன்றபோது பூபதி, கங்காதரன் ஆகியோரும் கடலுக்குள் இழுத்து செல்லப்பட்டு நீரில் மூழ்கினர். இதுகுறித்து கடலோர காவல்படைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு விடிய, விடிய தேடும் பணி நடந்தது. நேற்று காலை இந்துமதி, கங்காதரன் ஆகியோரது உடல் மீட்கப்பட்டது. பூபதியின் உடலை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. 2 பேரின் உடல்களை இந்தியா கொண்டு வர வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்திற்கு பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

West Indies stuck in a miserable sea wave 3 killed, including students of Tamil Nadu

