தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு முதல் அரசு சட்டக்கல்லூரிகள் மதிப்பெண் முறை மாற்றம்…

வேலூர்: தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு முதல் அரசு சட்டக்கல்லூரி மதிப்பெண் முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.தமிழகத்தில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருச்சி, கோவை, மதுரை, திருநெல்வேலி, விழுப்புரம், தருமபுரி மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் மொத்தம் 10 அரசு சட்டக்கல்லூரிகள் இயங்குகிறது. இதில் 3 ஆண்டு மற்றும் 5 ஆண்டு சட்டப்படிப்புகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இவைகளில் ஒவ்வொரு கல்வியாண்டிலும் குறைந்தபட்சம் 900க்கும் அதிகமான மாணவ, மாணவிகள் சேர்ந்து படிக்கின்றனர். இந்த ஆண்டிற்கான சட்டக்கல்லூரி செமஸ்டர் தேர்வுகள் வரும் மே மாதம் தொடங்கவிருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு முதல் அரசு சட்டகல்லூரிகளில் மதிப்பெண் முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பேராசிரியர்கள் தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து வேலூர் அரசு சட்டக்கல்லூரி பேராசிரியர்கள் கூறியதாவது: தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு சட்டக்கல்லூரிகளில் மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண் முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை அனைத்து பாடங்களுக்கும் தலா 100 மதிப்பெண்களுக்கு மாணவர்கள் செமஸ்டர் தேர்வு எழுதினர். இந்த ஆண்டு முதல் அனைத்து பாடங்களுக்கும் தலா 70 மதிப்பெண்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் நடைபெறும். மீதமுள்ள 30 மதிப்பெண்கள் பேராசிரியர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் வருகைப்பதிவு, நன்னடத்தை, சம்பந்தப்பட்ட பாடத்தில் வழங்கப்படும் எழுத்து உள்ளிட்ட பணிகளை சரியாக முடிப்பது, கருத்தரங்கில் திறமையை வெளிப்படுத்துவது ஆகியவற்றுக்கு பிரித்து வழங்கப்படும். இந்த கல்வியாண்டில் கல்லூரிகளில் சேர்ந்த முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த மதிப்பெண் முறை பயன்படுத்தப்படும். கடந்த கல்வியாண்டு வரை கல்லூரிகளில் சேர்ந்தவர்களுக்கு பழைய மதிப்பெண் முறையே கடைபிடிக்கப்படும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினார்கள்.

Source: Dinakaran

English summary

The first government law colleges in the State of Tamil Nadu this year score change.

Government Law colleges in Vellore in Tamil Nadu this year: the first marks in a manner that has been transferred.