ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இழுத்து மூடும் வரை எங்கள் போராட்டம் ஓயாது: பிரபு, போராட்டக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர்

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை துவங்கப்பட்டது முதல் இதுவரை 100க்கும் மேற்பட்ட முறை நச்சு வாயுக் கசிவு மற்றும் பல்வேறு விபத்துக்கள் ரீதியாக பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். நிலம், நீர், காற்று உள்ளிட்டவை மாசு ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் பல்வேறு நோய்களில் சிக்கி பாதிக்கப்படுவது தொடர் கதையாகி வருகிறது. இதுகுறித்து பல போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்ட போதும் நிர்வாகத்திற்கு அதிகாரிகள் தலையாட்டியதால் போராட்டம் வெளியே தெரியாமல் இருந்தது. இதனால் போராடிய பலரும் சோர்வடைந்து அமைதியாக இருந்தனர். இந்நிலையில் வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவது போல் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் மத்திய, மாநில அரசுகளின் அனுமதியோடு ஆலையை விரிவாக்கம் செய்யும் பணியை தொடங்கியுள்ளது. இதற்கு அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களும் துணை நின்றுள்ளன. இது குறித்து சட்டரீதியாக மேல்நடவடிக்கையில் இறங்க உள்ளோம். தூத்துக்குடி நகரம், புற்றுநோய், நெஞ்சகநோய், நுரையீரல் நோய் நகரமாக மாறிவரும் ஆபத்தான நிலையில் இந்த ஆலையை விரிவாக்கம் செய்யும் பணி அறிந்து பொதுமக்கள் கொதித்து எழுந்துள்ளனர். ஆலை விரிவாக்கத்திற்காக நடத்தப்பட்ட மக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் பொதுமக்களின் எதிர்ப்பால் ரத்து செய்யப்பட்டது. ஆனால் அதை மீறி அரசின் துணையோடு நிர்வாகம் தனது விரிவாக்க பணியை தொடர்ந்தது. எனவே தான் அருகிலுள்ள அ.குமரரெட்டியாபுரம் மக்கள் போராட்டத்தில் குதித்தனர். அவர்களுக்கு ஆதரவாக வணிகர்களும், இளைஞர்களும் கரம் கோர்த்து கடந்த மார்ச் 24ம் தேதி தூத்துக்குடியில் கடையடைப்பு மற்றும் கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடத்தினர். இதில் மக்கள் தன்னெழுச்சியாக லட்சக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டதை அறிந்த நிர்வாகமும், அரசும் அதிர்ந்தது. போராட்டமும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து மாநில போராட்டமாக மாறி வருகிறது.

ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் மக்களை மட்டுமல்ல, அரசையும் ஏமாற்றி வருகிறது. ஏற்கனவே இந்த ஆலை மீது 760 கோடி சுங்க இலாகா மோசடி புகார் எழுந்தது. மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ₹9 லட்சத்திற்கும் மேல் அபராதம் செலுத்தியது, மின்கட்டண மோசடி, நிலத்தடி நீர் கொள்ளை, இது போன்ற சம்பவங்கள் அதன் மோசடி தன்மையை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது. ஆலை விரிவாக்கம் செய்யும் இடமும் சிப்காட் நிறுவனத்திற்கு உட்பட்டதல்ல அதிலும் பல்வேறு குளறுபடிகள் நடந்துள்ளன. தூத்துக்குடி மக்களை பற்றி மத்திய, மாநில அரசுகள் கவலைப்படவில்லை. இந்த ஆலையினால் எந்த பாதிப்புமில்லை என்று மாவட்ட நிர்வாகமும், அரசும் ஒன்று போல் கூறி வந்த நிலையில் சமீபத்தில் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வெளிப்பட்ட அறிக்கையில் ஒவ்வொரு வருடமும் புற்றுநோய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தது. நூற்றுக்கணக்கானோர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதும் தெரியவந்தது. மேலும் தமிழகம் முழுவதும் புற்றுநோய் மருத்துவமனைகளில் தூத்துக்குடியை சார்ந்தவர்களே அதிகளவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இப்படிப்பட்ட சூழலில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் நீர், நிலம், காற்று, கடல் மற்றும் உயிரினங்களையும், மனிதர்களையும் அழித்து வரும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிரந்தரமாக மூடப்படும் வரை எங்கள் போராட்டம் ஓயாது என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Sterlit shut the plant until it is our struggle will not cease: Prabhu, Coordinator of the Committee of struggle

Sterlit plant at Tuticorin was established more than 100 times since poisonous gas leakage and