காற்றில் அமிலம் கலந்த மாசுபட்ட பகுதியாக மாறியுள்ளது தூத்துக்குடி: ஏ.ஜி.முருகேசன், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துறை தலைவர்

ஸ்டெர்லைட் ஆலை போன்று தூத்துக்குடியில் பெயர் தெரியாத ஆலைகள் ஏராளமாக உள்ளன. எல்லா ஆலைகளும் சேர்ந்து மக்கள் வாழ முடியாத மோசமான பகுதியாக மாற்றி விட்டனர். திருநெல்வேலியில் ஒருவர் அணியும் ஒரு சட்டையின் ஆயுட்காலம் 4 வருடங்கள் என்றால் தூத்துக்குடியில் 1 வருடம் தான். தூத்துக்குடியில் அடிக்கடி பல் பிரச்னை ஏற்படுகிறது. வீட்டில் உள்ள இரும்பு நிலைகளின் ஆயுட்காலம் கூட குறைவுதான். ஏகப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இருப்பதால் காற்றில் அமிலம் கலந்த ஒரு மாசுபாடான பகுதியாகத்தான் இருக்கிறது. ஸ்டெர்லைட் ஆலை கழிவுகளை கொட்டும் பட்சத்தில், குரோமியம் உள்ளிட்ட அமிலங்கள் இருப்பதால் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு ேதால் நோய் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது. கழிவு கொட்டிய பகுதியில் மக்கள் நடமாட்டம் இருந்தால் நோய் தொற்று ஏற்படலாம். ஆனால், தூத்துக்குடி நகர்பகுதிக்குள் அப்படி கொட்ட வாய்ப்பில்லை.

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் கழிவு பொருட்களை கொட்டி, மழையில் அடித்து சென்று, நிலத்தடி நீரில் கலந்து, அந்த காப்பர் கழிவு கலந்த தண்ணீரை நாம் நீண்ட நாள் குடித்தாலும், குளித்தாலும் புற்றுநோய் வர வாய்ப்புள்ளது. தூத்துக்குடியில் மற்ற மாவட்டங்களில் உள்ள நிலத்தடி நீரை காட்டினாலும் மோசமாகத்தான் இருக்கிறது. அங்குள்ள குடிநீரை அப்படியே பயன்படுத்த முடியாது. இதனால், அங்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் தான் வழங்கப்படுகிறது. ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக பொதுமக்கள் போராட்டம் காரணமாக இப்போது அப்பகுதியில் உள்ள பிரச்னை குறித்து பேசுகிறோம். மக்கள் போராட்டம் வரும்போது எல்லா குற்றச்சாட்டுக்களையும் கூறுவதுண்டு. ஸ்டெர்லைட் 2வது யூனிட் வரும் போது, உற்பத்தி அதிகரிக்கும். இதனால், பாதிப்பு வரும் என்று அவர்கள் கூறும் கருத்தை புறம் தள்ளி விட முடியாது. புகை வந்தாலே பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு தான். இதை தவிர்த்து சத்தம் வேறு இருக்கிறது. இதனால், பாதிப்பு இருக்கத்தான் செய்யும். கடந்த 2 வருடத்திற்கு முன்னர் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை சுற்றியுள்ள 10 கிலோ மீட்டருக்குள் வசிக்கும் மக்களை மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய வேண்டும். புற்றுநோய் எத்தனை பேருக்கு உள்ளது என்று ஒரு அறிக்கை தயாரிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து திட்ட இயக்குனரகத்திற்கு அறிவுறுத்தினேன். ஆனால், அதை கண்டு கொள்ளவில்லை. நிதியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. கூடங்குளம் தொடங்கும் முன்னர் சுற்றி 30 கி.மீ தூரம் உள்ள மக்கள் மருத்துவ பரிசோதனை செய்தோம். கடற்கரை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் யுரேனியம் உள்ளிட்டவை இருப்பதால் அங்கு ஒருவித புற்றுநோய் வர வாய்ப்பள்ளது. அதனால் தான் முதலில் ஆய்வு செய்தோம். 10 வருடம் கழித்து மறுபடியும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய சொல்வார்கள். அப்போது, கூடங்குளம் அணுமின்நிலையத்தால் அதிகமாக புற்று நோய் ஏற்பட்டதா, இல்லையா என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் பயன்படுத்தும் தாதுப்பொருளில் காப்பர் மட்டும் இருக்காது. காப்பர், அயன், குரோமியம் உள்ளிட்ட வேதியியல் பொருட்கள் இருக்கும். அந்த ஆலை தனது கழிவுகளை வெளியில் கொட்டினால் கண்டிப்பாக பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

தூத்துக்குடியில் கடல் இருப்பதால் அங்கு கழிவு பொருட்களை கொட்டி விடலாம் என்று அங்கு அதிக தொழிற்சாலைகள் அமைக்கின்றனர். இது போன்று கழிவுகளை கொட்டினால் அந்த மீன்களில் குரோமியம், காப்பர் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இது போன்ற கழிவுகளை சாப்பிடும் மீன்களால் நமக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

