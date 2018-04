இரண்டே நாளில் திருமணம் முறிந்தது : சீர்வரிசையை பறித்து மணமகனை விரட்டிய அதிமுக பெண் நிர்வாகி

காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகே கோவிலூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் கோபால் (31). இவரது சொந்த ஊர் சேலம். குடும்பத்தை பிரிந்து கோவிலூரில் வசித்து வருகிறார். இதே பகுதியை சேர்ந்தவர் சண்முகபிரியா (27). இவர்களுக்கு கடந்த 30ம் தேதி மதுரையில் அதிமுக சார்பில் நடந்த 120 ஜோடி திருமண விழாவில், முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் திருமணம் நடைபெற்றது.இதனிடையே திரும ணமான 2 நாளில் சண்முகபிரியாவின் குடும்பத்தினர் சீர்வரிசை பொருட்களை பறித்துக் கொண்டு தன்னை வீட்டைவிட்டு வெளியேற்றிவிட்டதாக கோபால், காரைக்குடி மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். கோபால் கூறுகையில், ‘‘சண்முகபிரியாவுக்கு உறவுகள் யாரும் இல்லை. அவரது அத்தை சாந்தி பராமரிப்பில்தான் இருந்து வருகிறார். சாந்தி அதிமுக திருப்பத்தூர் நகர துணைச் செயலாளராக உள்ளார். அதனை வைத்து எங்களுக்கு முதல்வர் தலைமையில் நடந்த இலவச திருமணத்தில் நடத்தி வைத்தார். அப்போது 70 வகையான சீர் வரிசை, அரை பவுன் மோதிரம், 1 பவுன் தாலி, அரை பவுன் தாலி பொட்டு ஆகியவை கொடுத்தனர். திருமணம் முடிந்துவிட்டு எனது வீட்டிற்கு மனைவியை அழைத்தேன். அப்போது, என்னை அசிங்கமாக பேசி சாந்தி விரட்டிவிட்டார்்,’’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

On the same day, two broken marriage: groom could be snatched away the AIADMK woman Administrator

Karaikudi in sivaganga district near karaikudi: from Gopal kovilur (31). He was a native of Salem. L