வருசநாடு அருகே பஞ்சந்தாங்கி மலையில் 20 மணிநேரம் போராடி காட்டுத்தீ அணைப்பு: சதுரகிரி சென்ற பக்தர்கள் தப்பினர்

வருசநாடு: வருசநாடு அருகே பஞ்சந்தாங்கி மலையில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயை சுமார் 20 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பின்பு வனத்துறையினர் அணைத்தனர். இதில் 2 ஹெக்டேர் பரப்பிலான மரங்கள் எரிந்து நாசமானது.தேனி மாவட்டம் வருசநாடு அருகே பஞ்சந்தாங்கி மலை உள்ளது. இதனையொட்டி சாப்டூர் வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட மலைப்பகுதியும் உள்ளது. இங்கு காட்டெருமை, கடமான் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் உள்ளன. நேற்று முன்தினம் காலை சாப்டூர் மலைப்பகுதியில் திடீரென காட்டுத் தீ பற்றியது. காற்றின் வேகத்தால் தீ அருகில் உள்ள பஞ்சந்தாங்கி மலைப்பகுதிக்கும் பரவியது. தகவலறிந்த வருசநாடு வனத்துறையினர் 20 பேர், பஞ்சந்தாங்கி மலைப்பகுதிக்கு சென்று காட்டுத் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் 20 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பின்பு காட்டுத் தீயை நேற்று காலையில் வனத்துறையினர் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அணைத்தனர். இந்த தீ விபத்தில் சுமார் 2 ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான மரங்கள் எரிந்து நாசமானது. இதுபற்றி அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், `‘பஞ்சந்தாங்கி மலைப்பகுதியில் மரம் கடத்தல், வனவிலங்குகள் வேட்டையாடுதல் நடக்கிறது. இதில் ஈடுபடும் மர்மநபர்கள் ஒரு பகுதியில் தீ வைத்து வனத்துறையின் கவனத்தை திசை திருப்பி விட்டு, மற்றொரு பகுதியில் கடத்தலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அத்துடன் மலைப்பகுதிக்கு அருகே உள்ள ஓடைகளில் மணல் அள்ளும் கும்பல், அவ்வப்போது மலைப்பகுதிக்கு தீ வைத்து விடுகின்றனர். எனவே, பஞ்சந்தாங்கி மலைப்பகுதியில் தீவிபத்து ஏற்பட்டதற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கையை வனத்துறை எடுக்க வேண்டும்’’ என்றனர். சதுரகிரி மலையேற அனுமதி மறுப்பு: விருதுநகர் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு அருகே சுந்தரமகாலிங்கம் மலைக்கோயில் உள்ளது. பங்குனி பவுர்ணமியை முன்னிட்டு கோயிலுக்கு செல்ல கடந்த 29ம் தேதி முதல் நேற்று வரை 4 நாள் பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. நேற்றுமுன்தினம் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனத்திற்காக மலைக்கோயிலுக்கு சென்றனர். மாலை 5 மணியளவில் மழை பெய்ததால் பக்தர்களை கீழே இறங்காமல் கோயில் நிர்வாகத்தினர் இரவு தங்கவைத்தனர். இதனிடையே சதுரகிரிக்கு கிழக்கே சாப்டூர் மலைப்பகுதியில் 1 கி.மீ. சுற்றளவுக்கு தீப்பிடித்தது. நேற்று தீயை வனத்துறையினர் கட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர். இதனையடுத்து பக்தர்கள் கீழே இறங்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். மேலும் தீப்பற்றிய காரணத்தாலும், மழை வரும் என்பதாலும் பக்தர்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்பபடவில்லை. இதனால் வனத்துறை கேட்டை பக்தர்கள் முற்றுகை யிட்டனர்.

Source: Dinakaran

