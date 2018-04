செல்போன் டவரில் ஏறி ஆர்ப்பாட்டம்

காரைக்கால்: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி, மனித நேய மக்கள் கட்சியினர் 30க்கும் மேற்பட்டோர், காரைக்கால் அப்பகரத்தூர் பகுதியில் உள்ள பிஎஸ்என்எல் செல்போன் டவரில் ஏறி போராட்டம் நடத்தினர். மத்திய அரசை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பினர். தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார், போராட்டக்காரர்களிடம் பேச்சுநடத்தி, செல்போன் டவரிலிருந்து கீழிறங்க செய்தனர். பின்னர், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 30 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Cell phone Tower Climb protest

Karaikal: Cauvery Management Board set up, more than 30 humanitarian people, Democrats, car