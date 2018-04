நியூட்ரினோ எதிர்ப்புக் கூட்டத்தில் தீக்குளித்த மதிமுக நிர்வாகி ரவி உயிரிழப்பு

மதுரை: மதுரையில் தீக்குளித்த மதிமுக நிர்வாகி ரவி, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார். மார்ச் 31ம் தேதி நியூட்ரினோ எதிர்ப்புக் கூட்டத்தில் மதிமுக நிர்வாகி ரவி தீக்குளித்தார். படுகாயமடைந்த ரவி மதுரை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

The mdmk protest meeting had set himself alight in the neutrino Manager Ravi deaths

He had set himself alight in Madurai Madurai: mdmk Manager Ravi, adayar treatment has died. March 31 newtri