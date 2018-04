மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டம்: உளுந்தூர்பேட்டையில் சுங்கச் சாவடி சூறை- தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியினர் கைது

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசைக் கண்டித்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியினர் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே வாகன சுங்கச் சாவடி வசூல் மையத்தை அடித்து நொறுக்கினர்.

சென்னை – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அடுத்த செங்குறிச்சி சுங்கச் சாவடி முன்பு தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் தலைமையில் நேற்று தொண்டர்கள் திரண்டனர். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும். இதற்காக அங்கு வாகனங்களுக்கு வரி வசூலிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என குரல் எழுப்பினர்.

அப்போது சிலர் வாகன வரி வசூல் மையத்தை அடித்து நொறுக்கி சூறையாடினர். அங்கிருந்த கம்ப்யூட்டர் உள்ளிட்ட மின்சாதனப் பொருட்களும் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன. தடுப்புக் கட்டைகளும் அகற்றப்பட்டன. இந்த சம்பவத்தில் சுங்கச் சாவடி ஊழியர்கள் தமிழ்வாணன், செந்தில் மற்றும் அருள் செல்வன் ஆகியோர் காயமடைந்தனர்.

இதையடுத்து சுங்கச் சாவடியில் கட்டணம் வசூல் நிறுத்தப்பட்டது. அனைத்து வாகனங்களும் இலவசமாக செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டன. இதையடுத்து போலீஸார், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியினரை விரட்டியடித்தனர். இதில் 10-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

இந்நிலையில் வேல்முருகன் உள்ளிட்ட 280 பேரை உளுந்தூர்பேட்டை போலீஸார் கைது செய்தனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தனசெந்தில், குணா ஆகிய இருவர் தங்கள் உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றனர். இதையடுத்து போலீஸார் அவர்கள் உடலில் தண்ணீரை ஊற்றி தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்தனர்.

பின்னர் இதுகுறித்து வேல்முருகன் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, “மத்திய அரசு, தொடர்ந்து தமிழகத்தை வஞ்சிக்கிறது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதே சரியான முடிவு. அதை அமல்படுத்தும் வரை வாகனங்களுக்கு சுங்க வரி கொடா இயக்கம் நடைபெறும். இதற்கு தமிழக மக்கள் ஒத்துழைப்புத் தரவேண்டும்” என்றார்.

