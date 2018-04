ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரம்: நடிகர்கள் கமல், ரஜினி சுய விளம்பரம் தேடுகின்றனர்- அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கருத்து

ஸ்டெர்லைட் ஆலை எதிர்ப்பு போராட்டத்துக்கு ஆதரவு அளிப்பதன் மூலம் நடிகர்கள் கமல், ரஜினி சுய விளம்பரம் தேடுகின்றனர் என அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு குற்றம்சாட்டினார்.

கோவில்பட்டியில் அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு திமுக ஆட்சியில்தான் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது. பின்னர் அந்த ஆலை 25 ஆண்டுகள் இயங்கி வந்துள்ளது. ஆலையை விரிவாக்கம் செய்வதால் மக்களுக்கு அச்சம் ஏற்பட்டு போராடி வருகின்றனர். இப்பிரச்சினையில் முதல்வர் நல்ல முடிவை அறிவிப்பார்.

இப்போராட்டத்தில் நடிகர்கள் கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் தாங்களும் பங்கேற்பது போன்ற மாயையை தோற்றுவித்து விளம்பரம் தேடுகின்றனர். இப்பிரச்சினையில் அரசுதான் சட்ட நடவடிக்கை எடுத்து மக்களை காக்க முடியும் என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Sterlit plant: actors, Kamal and Rajini are searching for self advertising-Minister kadambur Raju idea

Sterlit factory protest by supporting actors, Kamal and Rajini are searching for self advertising.