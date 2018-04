தீக்குளித்து உயிரிழந்த ரவிக்கு அஞ்சலி செலுத்த மதுரை திரும்புகிறார் வைகோ

மதுரை: தீக்குளித்து உயிரிழந்த மதிமுக நிர்வாகி ரவிக்கு அஞ்சலி செலுத்த இன்று மதுரை திரும்புகிறார் வைகோ. நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு எதிராக வைகோ நடைபயணம் தொடங்கியபோது ரவி தீக்குளித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

