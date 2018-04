நிக்காஹ் ஹலாலா, பலதார மணம் விவகாரத்தில் தீர்வு காண குர்ஆன் அடிப்படையில் குடும்பச் சட்டம்: பாரதிய முஸ்லிம் பெண்கள் போராட்டக் குழுவினர் கருத்து

நிக்காஹ் ஹலாலா, பலதார மணம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு குர்ஆன் அடிப்படையில் ஒரு குடும்பச் சட்டத்தை உருவாக்கி தீர்வு காணலாம் என்று பாரதிய முஸ்லிம் பெண்கள் போராட்டக் குழுவினர் (பிஎம்எம்ஏ) தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து முத்தலாக் வழக்கின் மனுதாரர்களில் ஒருவரும், பாரதிய முஸ்லிம் பெண்கள் போராட்டக் குழுவின் இணை நிறுவனருமான ஜக்கியா சோமன் ‘தி இந்து’விடம் கூறியதாவது:

முத்தலாக் முறையை ரத்து செய்து உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு வழங்கிய தீர்ப்பு வரலாற்று சிறப்புமிக்கது. எனினும், நிக்காஹ் ஹலாலா, பலதார மணம், குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொறுப்பு, சொத்தில் பங்கு போன்ற பெண்களின் பிரச்சினைகளை விசாரிக்க நீதிமன்றம் மறுக்கிறது.

இஸ்லாமியர்களின் புனித நூலான குர்ஆன், பெண்களுக்கான முழுப் பாதுகாப்பை வழங்கியுள்ளது. அதுமட்டுமன்றி, இந்தப் பிரச்சினைகளுக்கு இந்திய அரசியலமைப்பிலிலும் தீர்வுகள் இருக்கின்றன. ஆனால், இவற்றை முஸ்லிம் மதவாதிகள் தடுத்து வருகின்றனர். இதன் காரணமாகவே, முஸ்லிம் பெண்கள் நீதிமன்றங்களை அணுகும் சூழ்நிலை உருவாகிறது. மேலும் இஸ்லாம் மதத்துக்கு எதிராக விமர்சனங்கள் எழவும் காரணமாகிறது.

பெண்களுக்கான உரிமைகளை உறுதி செய்வதற்காக மொராக்கோ, டுனிஷியா, துருக்கி, எகிப்து, ஜோர்டான், வங்கதேசம் மற்றும் பாகிஸ்தான் போன்ற பெரும்பாலான முஸ்லிம் நாடுகளில் குடும்பச் சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதுபோல நம் நாட்டிலும் குர்ஆன் அடிப்படையில் ஒரு குடும்பச் சட்டத்தை உருவாக்குவது அவசியம். இதற்கு பல முஸ்லிம் பெண்களும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

