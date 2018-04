பிஹார் கலவரம்: மத்திய அமைச்சரின் மகன் கைது

பிஹாரில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முக்கிய பிரமுகரும் மத்திய அமைச்சர் அஷ்வினி சவ்பேயின் மகனுமான அரிஜித் சாஷ்வத் மீது கடந்த மார்ச் 17-ம் தேதி பகல்பூரில் மத உணர்வுகளை தூண்டும் வகையில் அனுமதி இல்லாமல் ஊர்வலமாகச் சென்றதாக போலீஸார் கடந்த வாரம் வழக்கு பதிவு செய்தனர். அரிஜித் சாஷ்வத்தின் முன் ஜாமீன் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்த பகல்பூர் நீதிமன்றம், அவரை கைது செய்ய வாரன்ட் பிறப்பித்தது. தலைமறைவாக இருந்த அரிஜித் சாஷ்வத் நேற்று இரவு பாட்னா ரயில் நிலையம் அருகே போலீஸாரிடம் சரணடைந்தார். அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

