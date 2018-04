தமிழகத்தில் பேறுகாலத்தின்போது ஏற்படும் பேறுகால தாய்,சேய் இறப்பு விகிதம் சரிவு: அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தகவல்

தமிழகத்தில் பேறுகாலத்தின்போது ஏற்படும் தாய்,சேய் இறப்பு விகிதம் பெருமளவில் குறைந்துள்ளதாக கோவையில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை மாவட்டத்தில் தொண்டாமுத்தூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட செம்மேடு கிராமத்திலும், கிணத்துக்கடவு தொகுதிக்கு உட்பட்ட குறிச்சியிலும், பொள்ளாச்சி தொகுதிக்கு உட்பட்ட வடசித்தூரிலும் புதிய அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மூன்று மையங்களின் சேவைகளும், குனியமுத்தூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ரூ.5 லட்சம் செலவில் ஸ்கேனிங் கருவியும் நேற்று முன்தினம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டன.

அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பேசும்போது, ‘தமிழக அரசு சுகதாரத் துறையில் தனிக்கவனம் செலுத்தி வருகிறது. குழந்தை பிறக்கும் முன்னர் இருந்தே நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வேண்டுமென்ற செம்மேடு பகுதி மக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கை நிறைவேறியுள்ளது. முழு நேரமும் செயல்படும் இந்த சுகாதார நிலையம் மகப்பேறு, பிற மருத்துவத் தேவைகளுக்கும் பயனளிக்கும்’ என்றார்.

ஆரம்ப சுகாதார மையங்களைத் தொடங்கி வைத்து அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் பேசும்போது, ‘கர்ப்பிணிகள், வயதானவர்கள் சுகாதார தேவைகளுக்கு நீண்ட தூரம் செல்வதை தவிர்க்கவும், உடனடி மருத்துவ வசதி பெறவேண்டுமென்ற நோக்கிலும் ஊரகப்பகுதிகளில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் தொடங்கப்படுகின்றன. 108 சிறப்பு ஆம்புலன்ஸ் சேவையுடன், பச்சிளங் குழந்தைகளை சிகிச்சைகளுக்கு அழைத்துச் செல்ல சிறப்பு அவசர கால ஊர்தி இயக்கப்படுகிறது. இதுபோன்ற திட்டங்களால் பேறுகாலத்தின்போது ஏற்படும் தாய், சேய் இறப்பு விகிதம் பெருமளவில் குறைந்துள்ளது. ஜைக்கா திட்டம் மூலம், தமிழக அரசு மருத்துவமனைகள் மேலைநாடுகளுக்கு இணையாக தரம் உயர்ந்து வருகின்றன. ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்டவற்றில் 96 சதவீத பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. முதல்முறையாக தமிழகத்தில் மட்டுமே சுகாதாரத்துறைக்கு மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் செயல்படுத்தப்படுகிறது’ என்றார்.

சட்டப்பேரவை துணைத்தலைவர் வி.ஜெயராமன், மாவட்ட ஆட்சியர் ஹரிஹரன், எம்பி மகேந்திரன், எம்எல்ஏ சண்முகம், சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் குழந்தைசாமி, மாவட்ட வருவாய்த்துறை அலுவலர் துரை.ரவிச்சந்திரன், எஸ்பி மூர்த்தி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இ-சேவை மையம்

சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, ‘செம்மேடு பகுதியில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் தேவை என பல ஆண்டுகளாக மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். அதன் அடிப்படையில் அங்கு தனியார் இடத்தில் வாடகையில்லா கட்டிடத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல வடசித்தூ ரில் இ-சேவை மையத்துக்கான கட்டிடம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாக மாற்றப்பட்டு திறக்கப்பட்டுள்ளது. இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுவிட்டதால், விரைவில் கட்டிடம் கட்டி, சுகாதார நிலையம் இடமாற்றம் செய்யப்படும். குறிச்சியில் மட்டும் ரூ.42 லட்சத்தில் கட்டிடம் கட்டி சுகாதார நிலையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இடவசதி மட்டுமே பிரச்சினையாக உள்ளது. மற்றபடி போதுமான ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்’ என்றனர்.

