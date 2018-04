விழுப்புரம், புதுச்சேரி ரயில் நிலையங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தினாலே 10 ரூபாய் கட்டணம்: பயணச்சீட்டு வாங்க செல்பவர்கள் அதிருப்தி

புதுச்சேரி, விழுப்புரம் ரயில் நிலையங்களில் வாகனத்தை நிறுத்தினாலே கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இது பயணச்சீட்டு வாங்க செல்லும் பயணிகளிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புதுச்சேரி ரயில் நிலையமானது கடந்த கடந்த 15.12.1879ல் பிரெஞ்சு அரசால் தொடங்கப்பட்டது. புதுச்சேரியிலிருந்து சென்னைக்கு தினசரி ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. மேலும் 17-க்கும் மேற்பட்ட ரயில் சேவைகள் இயங்கி வருகின்றன. தற்போது ரயில் நிலைய நுழைவு வாயிலையொட்டி வாகன நிறுத்தம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

வாகனங்களை நிறுத்தினாலே கட்டணம் வசூல்

இதுதொடர்பாக பயணிகள் கூறுகையில், “புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் டிக்கெட் எடுக்கவோ, தகவல் பெற வந்தால் இதற்கு முன்பு வாகனம் நிறுத்த கட்டணம் வசூலிக்க மாட்டார்கள். ஆனால் தற்போது இப்பகுதியில் வாகனத்தை நிறுத்தினாலே ₹10 கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர்.

இது தவிர 12 மணி நேரத்துக்கு ₹10, அதற்கு மேல் 24 மணி நேரம் வரை ₹20 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். கார், டாடா ஏஸ் வாகனங்களுக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு ₹20, 12 மணி நேரம் வரை ₹40 செலுத்த வேண்டும். அதிகளவு கட்டணம் வசூலித்தாலும் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்த தனியாக ஸ்டாண்ட் வசதி இல்லை. அவை வெயிலிலும், மழையிலும் நிறுத்த வேண்டிய சூழல் உள்ளது” என்று குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

திருச்சி ரயில்வே கோட்ட வட்டாரங்களில் விசாரித்தபோது, “புதுச்சேரி ரயில் நிலைய வாகன நிறுத்தம் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் குறைவு. சில மாதங்கள் முன்பு தான் இதற்கான ஏலம் எடுத்தனர்.

தற்போது சுற்றுச்சுவர் உள்ள பகுதிக்கு வாகன நிறுத்தத்தை மாற்றியுள்ளோம். இங்கு மேற்கூரை இல்லாதது தொடர்பாகவும் புகார்கள் வந்துள்ளன” என்று குறிப்பிட்டனர்.

விழுப்புரத்தில் இரு வகையான கட்டணம் வசூல்

விழுப்புரம் நிலைய வளாகத்தில் கடந்த 12-ம் தேதி முதல் வாகனங்கள் நுழைந்தாலே கட்டணம் வசூலிக்கும் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அங்குள்ள ரயில்வே மேம்பாலம் அருகிலேயே வாகனங்களை தடுத்து நிறுத்தி இருசக்கர வாகனங்களுக்கு ₹10, கார்களுக்கு ₹20, வேன்களுக்கு ₹50 வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனைக் கண்டித்து பொதுமக்கள் ரயில் நிலைய நுழைவு வாயிலை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.

இதுகுறித்து பயணிகள் கூறியதாவது:

பார்க்கிங் கட்டணமாக 12 மணி நேரத்திற்கு ₹10 , 24 மணி நேரத்திற்கு ₹15 வசூலிக்கப்படுகிறது. ஆனால் வாகனங்களை நிறுத்தும் இடத்தில் மேற்கூரை வசதி இல்லை. இதனால் கொளுத்தும் வெயிலில் வாகனங்கள் நிறுத்த வேண்டியுள்ளது. மேலும் கயிறு கட்டி எல்லை வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதே வளாகத்தில் ஏற்கெனவே ஒரு வாகன நிறுத்துமிடம் இயங்கி வருகிறது. அங்கு 12 மணி நேரத்திற்கு ₹5, 24 மணி நேரத்திற்கு ₹10 வசூலிக்கப்படுகிறது. ஒரே ரயில் நிலையத்தில் இரு இடங்களில் வெவ்வேறு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது என தெரிவித்தனர்.

இது குறித்து விழுப்புரம் ரயில் நிலைய அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, “திருச்சி ரயில்வே கோட்ட அதிகாரிகள் உத்தரவின் அடிப்படையிலேயே வாகனங்களுக்கு கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நாங்கள் ஏதும் செய்ய முடியாது” என தெரிவித்தனர்.

Source: The Hindu

English summary

Villupuram, Pondicherry railway stations by 10 rupees to stop vehicles fee: buy a ticket to go to their discontent

In the Union territory of Puducherry, villupuram railway station stop of the vehicle is charged. This is a ticket printout