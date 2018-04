மன்னார்குடி அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்தில் அமர்ந்து மாணவர்கள் போராட்டம்

திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்தில் அமர்ந்து மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். காவிரி வேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு உடனடியாக அமைக்க வலியுறுத்தி மாணவர்கள் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Mannargudi, sitting in the premises of the Government arts college students struggle

Thiruvarur in tiruvarur district in the premises of the Government Arts College, mannargudi: sitting in the struggle of students d