திருவாரூர் அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்பாட்டம்

திருவாரூர்: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி திருவாரூர் அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வகுப்புகளை புறக்கணித்து கல்லூரி வாயிலில் முன்பாக மாணவர்கள் ஆர்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆர்பாட்டம் நடத்தி வருவதால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Tiruvarur Government arts college students demonstrations

Thiruvarur in tiruvarur urged the setting up of the Cauvery water management board: Government arts college students arpattathila