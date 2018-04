விழுப்புரத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க வலியுறுத்தி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு

விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க வலியுறுத்தி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் ஜெயக்குமார் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். அதிகளவில் விபத்துகள் நடைபெறுவதால், விழுப்புரத்தில் எய்ம்ஸ் அமைப்பதற்கான தேவை உள்ளதாக மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

