காவிரி: அதிமுக எம்.பி முத்துக்கருப்பன் ராஜினாமா

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி அதிமுக எம்.பி முத்துக்கருப்பன் தனது தனது பதவியை ராஜினமா செய்துள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்றம் விதித்த கெடு முடிந்தும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படாததால் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு கட்சிகள், அமைப்புகள் சார்பில் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதிமுக எம்.பிக்கள் இந்த பிரச்சினைக்காக நாடாளுமன்றத்தை தொடர்ந்து முடககி வந்தனர்.

அதிமுக மாநிலங்களவை எம்.பியான முத்துக்கருப்பன், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்யப்போவதாக ஏற்கெனவே அறிவித்தார். அதன்படி அவர் இன்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். மாநிலங்களவை தலைவரும், துணை ஜனாதிபதியுமான வெங்கய்ய நாயுடுவை சந்தித்து அவர் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை அளித்தார்.

முன்னதாக, தனது ராஜினாமா கடிதத்தை செய்தியாளர்களிடம் முத்துக்கருப்பன் வாசித்து காட்டினார். பின்னர் அவர் இதுபற்றி கூறியதாவது:

‘‘எனது பதவி காலம் முடிய இன்னும் 2 ஆண்டுகள் உள்ளன. தமிழகத்தின் மிக முக்கிய பிரச்சினைய கண்டுகொள்ளாத மத்திய அரசைக் கண்டித்து எனது பதவியை ராஜினாமா செய்கிறேன். மத்திய அரசு, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காததால் மிகுந்த மனவேதனையுடன் உள்ளேன். தமிழக முதல்வர் உட்பட அதிமுகவின் முன்னணி நிர்வாகிகள் பலரும் என்னை சமாதானம் செய்ய முற்பட்டனர். ஆனால், எனது முடிவில் இருந்து நான் பின்வாங்க மாட்டேன். தமிழகத்தின் 19 மாவட்ட ங்களில் மக்கள் குடிக்கக்கூட நீரின்றி அவதிப்படுகின்றனர்’’ எனக்கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

Kaveri: AIADMK supremo mp muthukaruppan resigns

The AIADMK insisted on the Cauvery water management board set its MPs resigned from her retrained muthukaruppan has done