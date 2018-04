“காவிரி டெல்டா பகுதிகளைப் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும்” – ஜீ.வி.பிரகாஷ்

காவிரி டெல்டா பகுதிகளைப் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என ஜீ.வி.பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி பல்வேறு தரப்பினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட சினிமா பிரபலங்களும் இதற்காக குரல் கொடுத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜீ.வி.பிரகாஷ், ஒரு புதிய யோசனையை முன்வைத்துள்ளார். “காவிரி மேலாண்மைக்கு நாம் போராடும்போது இந்த கோரிக்கையை நாம் முன்னிறுத்துவோம். காவிரி பாசன பகுதிகள் மற்றும் டெல்டா பகுதிகளைப் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும்.

பெட்ரோல் எடுக்கும் பகுதிகளைப் பாதுகாக்கும் நாம், ஏன் உண்ணும் உணவிற்காக விவசாயத்திற்காக அதை செய்யக்கூடாது. அப்படி அறிவிக்கும் பட்சத்தில், காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் மணல் கொள்ளை, ஹைட்ரோ கார்பன், ஆலை விதிமீறல்கள் போன்ற எதையும் செய்ய முடியாது” என ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் ஜீ.வி.பிரகாஷ்.

