வருசநாடு வனப்பகுதியில் கட்டுக்குள் வந்தது காட்டுத்தீ : 2 ஹெக்டேர் மரங்கள் நாசம்

வருசநாடு: வருசநாடு அருகே பஞ்சந்தாங்கி மலையில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயை சுமார் 20 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பின்பு வனத்துறையினர் அணைத்தனர். இந்த விபத்தில் 2 ஹெக்டேர் பரப்பிலான மரங்கள் எரிந்து நாசமானது. தேனி மாவட்டம், வருசநாடு அருகே பஞ்சந்தாங்கி மலை உள்ளது. இதனையொட்டி சாப்டூர் வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட மலைப்பகுதியும் உள்ளது. இங்கு காட்டெருமை, கடமான் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அதிக அளவில் உள்ளன. நேற்று முன்தினம் காலை சாப்டூர் மலைப்பகுதியில் திடீரென காட்டுத் தீ பற்றியது. காற்றின் வேகத்தால் தீ அருகில் உள்ள பஞ்சந்தாங்கி மலைப்பகுதிக்கும் பரவியது. இந்த மலையில் புற்கள் அதிக அளவு உள்ளதால் காட்டுத்தீ வேகமாக பரவியது. தகவலறிந்த வருசநாடு வனச்சரகர் இக்பால் தலைமையில் 20க்கும் மேற்பட்ட வனத்துறையினர் பஞ்சந்தாங்கி மலைப்பகுதிக்கு சென்று காட்டுத் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். மாவட்ட வன உயிரின பாதுகாவலர் ராம்மோகன் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து தீ அணைக்கும் பணிகளை துரிதப்படுத்தினார். நேற்றும் இப்பணி நடைபெற்றது. சுமார் 20 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பின்பு காட்டுத் தீயை வனத்துறையினர் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அணைத்தனர். இந்த தீ விபத்தில் சுமார் 2 ஹெக்டேர் பரப்பளவிலான மரங்கள் எரிந்து நாசமானது. அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், `‘பஞ்சந்தாங்கி மலைப்பகுதியில் மரம் கடத்தல், வனவிலங்குகள் வேட்டையாடுதல் அதிக அளவு நடக்கிறது. இதில் ஈடுபடும் மர்மநபர்கள் ஒரு பகுதியில் தீ வைத்து வனத்துறையின் கவனத்தை திசை திருப்பி விட்டு, மற்றொரு பகுதியில் கடத்தலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அத்துடன் மலைப்பகுதிக்கு அருகே உள்ள ஓடைகளில் மணல் அள்ளும் கும்பல், அவ்வப்போது மலைப்பகுதிக்கு தீ வைத்து விடுகின்றனர். எனவே, பஞ்சந்தாங்கி மலைப்பகுதியில் தீவிபத்து ஏற்பட்டதற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கையை வனத்துறை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

