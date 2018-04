சென்னையில் சாஸ்திரி பவன் அலுவலகம் மீது தாக்குதல் நடத்திய மே 17 இயக்கத்தினர் கைது

புதுடெல்லி : காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகங்கள் உள்ள சாஸ்திரி பவனை முற்றுகையிட்டு மே 17 இயக்கத்தினர் போராட்டம் நடத்தினர். மேலும் சாஸ்திரி பவன் அலுவலகங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினர். இதையடுத்து போராட்டம் நடத்திய மே 17 இயக்கத்தினர், திராவிட இயக்கத்தினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

