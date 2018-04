தர்மபுரி வனப்பகுதியில் அரியவகை பறவைகள், விலங்கினங்கள் : கணக்கெடுப்பில் தகவல்

தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்ட வனப்பகுதியில், அரியவகை பறவைகள், வண்ணாத்துப்பூச்சிகள், விலங்கினங்கள் அதிகம் உள்ளதாக வனத்துறையின் கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்துள்ளது. தர்மபுரி மாவட்ட வனப்பகுதி 17,176.79 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது. தமிழகத்தில் அதிக வனப்பரப்பை கொண்ட மாவட்டங்களில் தர்மபுரி 2ம் இடத்தை பெற்றுள்ளது. இந்த மாவட்ட வனங்கள் பிரம்மகிரி, நீலகிரி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. இங்கு தான் அதிகளவிலான ஆசிய யானைகள் உள்ளன. யானைகளின் முக்கியமான வழித்தடமாக தர்மபுரி வனப்பகுதி விளங்குகிறது. சந்தனம், சிகப்பு சந்தனம், வேங்கை, ஈட்டி உள்ளிட்ட 484 வகையான தாவர இனங்கள் உள்ளன. தர்மபுரி மாவட்ட வனப்பகுதியில், யானை, சிறுத்தை, காட்டெருமை, நரிகொம்பு மான், செந்நாய் உள்ளிட்ட 107 வகையான விலங்கினங்கள் உள்ளன. அரியவகை சாம்பல் நிற இருவாச்சி (ஆசியன் பேரடைஸ் பிளைகேட்சர்), மயில், மரகத புறா (மாநில பறவை), அரசவால் ஈ பிடிப்பான், காமன் சேன்ட்பைப்பர், மீன்கொத்தி, நீர் காகம், ஒயிட் வாக்டைல், ஆசியன் குயில், கிரீன் பில்ட் மால்கோஹா, கவுதாரி, இன்டியன் கிரே ஹார்ன்பில், காப்பர்ஸ்மீத் பர்பெட், இன்டியன் கோல்டன் ஓரியோல், மைனா, ஸ்கார்லெட் மினிவெட், கோல்டன் பிரன்ட்டெட் லீப் பேர்டு, ரெட் விஸ்கேரெட் புல் புல், கழுகு, பறந்து, ரெட் வாட்டலெட் லாப்பிங் உள்ளிட்ட 457 வகையான பறவையினங்கள் உள்ளன. காமன் பேன்டெட் பீக்காக் , கிரைம்சன் ரோஸ், காமன் வான்டர்ரெர், காமன் மொர்மோன், காமன்ஜெசிபெல், லெமன் பென்சி, ஒயிட் ஆரஞ்ச் டிப், காமன் சாய்லர், ஜோக்கர், டபுள் பிராண்ட்டெட் க்ரோ, காமன் பீர்ராட், ரைஸ் ஸ்விப்ட், யாம் பிளே, காமன் குல், புளு டைகர், காமன் டிரீ ப்ரவுன், ஸ்டிரைபேட் டைகர், இன்டியன் ஸ்கீப்பர், பிளம் ஜூடி, இன்டியன் காப்பஜி ஓயிட், காமன் லியோ பேர்ட் உள்ளிட்ட 361 வகையான பட்டாம்ப்பூச்சி இனங்கள் தர்மபுரி வனப்பகுதியில் உள்ளன. மலைபாம்பு, உடும்பு உள்ளிட்ட 57 வகையான ஊர்வன மற்றும் பூச்சி இனங்கள் காணப்படுகின்றன. 6 மாத கணக்கெடுப்பிற்கு பின் இவ்வாறான அரியவகை உயிரினங்கள், விலங்கினங்கள் இருப்பது வனத்துறையால் கண்டறியப்பட்டது. அந்த பறவை, விலங்கினங்கள் குறித்தும், அதன் பாதுகாப்பு பற்றியும் மாணவர்களிடையே வனத்துறை சார்பில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. மாவட்ட வன அலுவலர் திருமால் கூறுகையில்,‘‘ இங்குள்ள வனப்பகுதியில் அரியவகை பறவைகள், பட்டாம்பூச்சிகள் மற்றும் யானை, சிறுத்தை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் உள்ளன. இவைகளை பாதுகாக்க மாணவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. தமிழகத்தில் புகழ் பெற்ற சுற்றுலாத்தலமான ஒகேனக்கல்லை மேம்படுத்த பல வளர்ச்சி திட்டங்கள் செயல்படுத்த ஆலோசனை பெறப்படுகிறது. ஒகேனக்கல்லில் உள்ள அருவிகள், இயற்கை காட்சிகள், முதலைப்பண்ணை உள்ளிட்டவை இருப்பதை கண்டுகளிக்க இணையதள சேவை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒகேனக்கல் வளர்ச்சிக்காகவும், இயற்கை அழகை சுற்றிபார்க்கவும், கண்டுகளிக்கவும் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக புதிய இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒகேனக்கல், தொப்பூரில் வனத்துறை சார்பில் ஈகோ ஷாப் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வனத்தில் விளையும் தேன், நெல்லிக்காய், மூலிகை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து பொருட்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு தற்போது இருப்பதால், மாவட்டத்தில் ஈகோ ஷாப் மேலும் வனத்துறை சார்பில் திறக்கப்படும்,’’ என்றார்.

