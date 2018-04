காவிரி விவகாரம்: கோவை அருகே தீக்குளிக்க முயற்சி செய்த திமுகவினர் 2 பேர் கைது

மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்காததைக் கண்டித்து, கோவை மாவட்டத்தில் திமுகவினர் 2 பேர் தீக்குளிக்க முயன்றதால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பதற்றம் நிலவியது.

காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு 6 வாரத்திற்குள் அமைக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் விதித்த கெடு கடந்த மார்ச் 29-ம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது. ஆனால், அதனை அமைக்காத மத்திய அரசு தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ‘ஸ்கீம்’ என்ற வார்த்தை காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை குறிக்கிறதா அல்லது வேறு ஏதேனும் அமைப்பை குறிக்கிறதா என விளக்கம் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மார்ச் 31-ம் தேதி மனு தாக்கல் செய்தது.

அன்றைய தினமே, மத்திய அரசுக்கு எதிராக தமிழக அரசு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கையும் தொடுத்தது.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காததைக் கண்டித்து திமுக உள்ளிட்ட கட்சியினரும் பல்வேறு அமைப்பினரும் சாலை மறியல், ரயில் மறியல் உள்ளிட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக் கோரி இன்று (திங்கள்கிழமை) கோவை பீளமேடு பகுதியிலுள்ள அவிநாசி சாலையில் திமுகவினர் இரண்டு பேர் திடீரென தங்கள் உடலில் மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி தற்கொலைக்கு முயன்றனர்.

இதையடுத்து, அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸார் அவர்களை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்தனர். கைது செய்யும்போது திமுகவினருக்கும் போலீஸாருக்கும் லேசான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

பீளமேடு காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தியதில் அவர்கள் திமுக வட்ட கழக செயலாளர் முருகேசன், சிங்கை சதாசிவன் ஆகியோர் என்பது தெரியவந்தது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும்வரை தங்கள் போராட்டம் தொடரும் என தெரிவித்தனர்.

Source: The Hindu

English summary

The Cauvery issue: trying to set himself alight near Coimbatore thimukavinar 2 arrests

The Central Government has not set up the Cauvery water management board, condemning the thimukavinar 2 people to set himself alight in Coimbatore district