அவதூறு வழக்கு: நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லியிடம் மன்னிப்பு கேட்டார் கேஜ்ரிவால்

மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லியிடம் ஆம் ஆத்மிக் கட்சித் தலைவரும் புதுடெல்லி யூனின் பிரதேச முதல்வருமான கேஜ்ரிவால் தவறாகப் பேசியிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டுமென கேட்டார்.

புதுடெல்லி முதல்வர் கேஜ்ரிவால் உதவியாளர் இன்று(திங்கள்) ஐஏஎன்எஸ்ஸிடம் தெரிவித்ததாவது:

நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி ஏற்கெனவே தன்னை அவதூறாகப் பேசியதாக அர்விந்த் கேஜ்ரிவால் மீது குற்றஞ்சாட்டினார். நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்நிலையில் கேஜ்ரிவால் தவிர, மற்ற ஆம்ஆத்மிக் கட்சி தலைவர்கள் எம்பி சஞ்சய் சிங், மூத்த தலைவர் ஆஷுதோஷ், தீபக் பாஜ்பாய் மற்றும் செய்தித் தொடர்பாளர் ராகவ் சதா ஆகியோர் தவறாக பேசியதற்காக அருண் ஜேட்லியிடம் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளனர்.

இதைத் தொடர்ந்து இன்று மதியம், ஆம்ஆத்மி தலைவர்களும் மற்றும் நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லியும் இணைந்து ஒரு இணைப்பு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதியமைச்சர் தாக்கல் செய்திருந்த ஒரு அவதூறு வழக்கை திரும்பப் பெறவே இம்முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு முதல்வர் கேஜ்ரிவாலின் உதவியாளர் தெரிவித்தார்.

மத்திய கப்பல்போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் கபில் சிபல், சிரோண்மனி அகாலிதளம் தலைவர் பிக்ராம் சிங் மஜிதா ஆகியோர், அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்திருந்த நிலையில், அவர்களிடம் அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் மன்னிப்பு கேட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

English summary

Libel: Finance Minister Arun Jaitley apologized kejri tail

Union Finance Minister Arun Jaitley told the AAP President and Chief Minister of the territory in June, New Delhi keja