பழனி முருகன் சிலை முறைகேடு வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்

சென்னை : பழனி முருகன் பஞ்சலோக சிலை முறைகேடு வழக்கு, சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவிலிருந்து சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. சிலை கடத்தல் வழக்கு இல்லை என்பதாலும், புதிய சிலை செய்வதில் மோசடி தொடர்பான வழக்கு என்பதால் சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Changes in malpractices to Palani Murugan statue sibisi dhi case

Chennai: Palani Murugan statue bronze statue of smuggling racket case, eow sibisi dhi for replacement from