திண்டுக்கல்லில் சீருடையில் மது அருந்திய பெண் காவலர் பணியிடை நீக்கம்

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் சாமிநாதபுரத்தில் சீருடையில் மது அருந்திய பெண் காவலர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சீருடை அணிந்து சக நண்பர்களுடன் மது அருந்தியது பற்றிய வீடியோ வெளியானதை அடுத்து பெண் காவலர் ஜெய்னுப் நிஷாவை பணியிடை நீக்கம் செய்து எஸ்.பி. சக்திவேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Drunken women in uniform at Dindigul InService guards removal

Saminathapuram in Dindigul district of Dindigul: woman police constable in uniform drinking disinfected InService