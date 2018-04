திண்டுக்கல் அருகே மது அருந்திய பெண் காவலர் பணியிடை நீக்கம்

திண்டுக்கல்: சாமிநாதபுரத்தில் சீருடையில் இருந்தவாறு மது அருந்திய பெண் காவலர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மது அருந்திய வீடியோ வெளியானதையடுத்து எஸ்.பி.நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Near Dindigul, drunken women police InService removal

Toll free: saminathapuram in Dindigul in uniform six drunken women police InService caps financed