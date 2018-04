இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மருத்துவர்கள் பணி என்பது இருக்காது: ஏடிஜிபி சைலேந்திர பாபு

விருதுநகர்: இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மருத்துவர்கள் பணி என்பது இருக்காது என ஏடிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார். ரோபோக்களே அறுவைச் சிகிச்சை செய்யும் நிலை உருவாகியுள்ளது என்று விருதுநகரில் தனியார் கல்லூரி நிகழ்ச்சியில் பேசியபோது கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Yet 20 years later that doctors work: sailendra edijibi Babu

Virudhunagar: 20 years later that doctors do not have to inform the sailendra edijibi Babu