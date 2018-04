ஒப்பந்ததாரரிடம் லஞ்சம் வாங்கிய அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி ஆணையர் கைது

ஒப்பந்ததாரரிடம் லஞ்சம் வாங்கிய அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி ஆணையர் கைது

விருதுநகர் : ஒப்பந்ததாரரிடம் ரூ.28,000 லஞ்சம் வாங்கிய அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி ஆணையர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஒப்பந்த புள்ளி தொடர்பாக லஞ்சம் பெற்ற முத்துவை கையும், களவுமாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். முத்துவிற்கு உடந்தையாக இருந்த கணக்காளர் தியாகராஜனும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Contractor bribery purchased aruppukottai municipal Commissioner arrested

Virudhunagar RS.28,000: contractor bribe municipal Commissioner bought aruppukottai has been arrested. Oh