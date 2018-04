ஏர்செல் நிறுவன ஊழியர்களுக்கு விரைவில் ஊதியம்: மேக்சிஸ் நிறுவனம் ரூ.95 கோடி வழங்கியது

ஏர்செல் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவதற்காக ரூ.95 கோடியை மேக்சிஸ் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

தேசிய கடன் தீர்ப்பாயத்தில் ஏர்செல் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் திவால் நோட்டீஸ் வழங்கியதால் அந்த நிறுவன ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் தரப்படாமல் இருந்து வந்தது. இதைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த தொகையை மேக்சிஸ் நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

ஏர்செல் நிறுவனத்தின் 74 சதவீதப் பங்குகளை மேக்சிஸ் நிறுவனமே வைத்துள்ளது, இருந்தும் அந்த நிறுவனம் எந்தவிதமான லாபத்தை அடையாத நிலையிலும் கூட நல் எண்ண அடிப்படையில் இந்த பணத்தை வழங்கியுள்ளது.

இது குறித்து ஏர்செல் நிறுவனத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ஏர்செல் நிறுவனத்தின் பங்குதாரராக மேக்சிஸ் நிறுவனம் இருந்தாலும், ஊழியர்களின் ஊதியத்துக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சட்டத்தில் இடம் இல்லை.ஆனால், முழுவதும் நல்ல எண்ணத்தின் காரணமாக இப்போது பணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என அவர் தெரிவித்தார்.

கடந்த ஒன்றரை மாதங்களுக்கு மேலாக ஊதியம் இல்லாமல் தவித்து வரும் ஏர்செல் ஊழியர்களுக்கு எப்போது ஊதியம் கிடைக்கும் என்று கேட்டபோது, விரைவில் ஊதியம் வழங்க ஏற்பாடு நடந்து வருகிறது. இதற்கான காலக்கெடு ஏதும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை.

ஏர்செல் நிறுவனத்துக்கு ரூ.30 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமாக கடன் சுமை உருவானதையடுத்து, டவர் உரிமையாளர்களுக்கு பணம் செலுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதனால், தேசிய கடன் தீர்ப்பாயத்தில் ஏர்செல் நிறுவனம் திவால் நோட்டீஸ் அளித்தது.

இதன் காரணமாக கடந்த பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களில் ஏர்செல் நிறுவனத்தின் 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்கப்படாமல் இருந்து வந்தது.

இந்நிலையி்ல் ஏர்செல் நிறுவனத்தில் பங்குதாரராக இருக்கும் மேக்சிஸ் நிறுவனம் ஊழியர்களின் ஊதியத்துக்காகவும். உடனடி செலவுகளுக்காகவும் ரூ.95 கோடியை வழங்கியுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Aircel maksish company employees will soon pay a sum of RS.95 crores provided:

Aircel employees of the company in order to provide for the remuneration of RS.95 crores maksish telecommunications company provided