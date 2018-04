பண்ணாரி அம்மன் கோயிலில் நாளை குண்டம் திருவிழா: பக்தர்கள் குவிகின்றனர்

சத்தியமங்கலம்: சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற பண்ணாரிஅம்மன் கோயில் குண்டம் திருவிழா நாளை (3ம்தேதி) நடக்கிறது. பக்தர்கள் குண்டம் இறங்க வசதியாக சவுக்குச்சிகளால் தடுப்புகள் கட்டப்பட்டு மேற்கூரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆங்காங்கே குடிநீர் தொட்டிகள் வைக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. மேலும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு தனித்தனியாக தற்காலிக கழிவறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சத்தியமங்கலம் வழியாக கோயிலுக்கு வரும் சிறப்பு பஸ்கள் கோயிலின் தென்கிழக்கு பகுதியிலும், பவானிசாகர் வழியாக வரும் பஸ்களுக்கு தென்மேற்கு பகுதியிலும் தனித்தனியாக தற்காலிக பஸ்நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கோயில் மேற்குப்பகுதியில் உள்ள அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் மருத்துவ முகாம் இன்று காலை தொடங்கி தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. இம்முகாமில் மருத்துவர்கள் தயார்நிலையில் இருப்பர். கோயிலின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகளில் 2 இடங்களில் தீயணைப்பு வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அவசர மருத்துவ உதவிக்கு 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று மதியம் முதல் நாளை மாலை வரை திம்பம் மலைப்பாதை வழியாக கனரக வாகனங்கள் செல்ல அனுமதி இல்லை. கோயிலுக்கு சத்தியமங்கலம் வழியாக வரும் வாகனங்கள் புதுக்குய்யனூர் பிரிவிலும், பவானிசாகர் வழியாக வரும் வாகனங்கள் ராஜன்நகர் பகுதியிலும் நிறுத்துவதற்கு இடவசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கோயில் வளாகத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது. பக்தர்கள் தங்கள் உடைமைகளை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். கூட்டத்தில் வழிதவறி காணாமல் போனால் உடனடியாக கோயில் முன்மண்டபத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புறக்காவல் நிலையத்தில் தகவல் தெரிவிக்கவேண்டும். ஆன்மிக சொற்பொழிவு மற்றும் கலைநிகழ்ச்சிகளுக்கு கோயிலின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் மேடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கோயில் துணை ஆணையர் பழனிக்குமார் தெரிவித்தார். குண்டம் திருவிழாவில் பங்கேற்க கடந்த ஒரு வாரமாகவே பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர். மைசூரில் இருந்தும் நடைபயணமாக பக்தர்கள் வந்தவண்ணம் உள்ளனர். குண்டம் இறங்குவதற்காக தற்போதே பந்தலில் இடம் பிடித்து, குடும்பத்துடன் பக்தர்கள் அங்கேயே தங்கி உள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Bannari Amman temple festival tomorrow at the pit: pilgrims are concentrated

Sathyamangalam: sathyamangalam has next to dense forest, located in the famous pannariamman l