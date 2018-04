ஓசூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரங்களில் கனமழை

கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. பகலில் வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் தற்போது மழை பெய்வதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Torrential rain in hosur and surrounding areas.

Krishnagiri, hosur and krishnagiri district in the neighbourhood: rainfall. During the day, languish in the Sun