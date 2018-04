மாசுபாடுகளிலிருந்து மக்களைக் காப்பது அரசின் கடமைதான்; நீதிபதிகள் கருத்து: அரசுக்கு நோட்டீஸ்

மாசுபாடுகளிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாப்பது அரசின் கடமைதான் என வலியுறுத்திய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இது குறித்து பதிலளிக்க மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உயர் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

ஸ்ரீபெரும்புத்தூரைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தர்ம சம்ரக்‌ஷண சங்கத்தின் தலைவர் சுவாமி கோவிந்த ராமானுஜ தாசர் தாக்கல் செய்த பொது நல மனுவில், தமிழகத்தில் காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாடுகள் அதிகரித்து வருவதாகவும், குறிப்பாக நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்படும் வகையில் குடிசைப் பகுதிகளில் மாசுபாடு அதிகரிப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி, நீதிபதி ஏ.செல்வம் அமர்வு முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ராஜகோபாலன் காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாடுகள் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் யார் யாருக்கு கோரிக்கை மனு அளித்தார் என்ற விவரங்களை குறிப்பிடாமல் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் என தெரிவித்தார்.

அப்போது அதிருப்தி அடைந்த நீதிபதிகள், மனு அளித்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் மாசிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாப்பது அரசின் கடமை இல்லையா? என கேள்வி எழுப்பினர். காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாட்டில் இருந்து மக்களைப் பாதுகாப்பது அரசின் பணிதான் எனக் குறிப்பிட்டனர்.

மேலும், தற்போது எங்கு தான் மாசு இல்லாமல் இருக்கிறது? நீதிபதிகளின் அறைகளை திறந்து வைக்கக் கூட முடியாத அளவிற்கு மாசு எல்லா இடத்திலும்தான் உள்ளது. இவ்வாறு காற்று மாசுபாடுகள் உள்ளதால் நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்கள் வரும் வாய்ப்பு உண்டு, குறிப்பாக நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது என நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து வழக்கு தொடர்பாக மத்திய மாநில அரசுகள், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆகியவை 2 வாரத்தில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் வழக்கை இரண்டு வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.

