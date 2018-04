நெருங்குகிறது கோடை சீசன்: கன்னியாகுமரியில் அடிப்படை வசதி செய்யப்படுமா?

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரியில் கோடை சீசன் தொடங்க உள்ள நிலையில் தங்கும் விடுதிகளை புக் செய்ய வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். ஆகவே சுற்றுலா பயணிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகளை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் செய்து கொடுக்க முன் வரவேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சர்வதேச சுற்றுலா தலமான கன்னியாகுமரிக்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் தினசரி தினமும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இப்படி வருகின்றவர்கள் சூரிய உதயம், சூரிய அஸ்தமனம் ஆகியவற்றை பார்க்காமல் வீடு திரும்புவதில்லை. கடந்த நவம்பர் மாதம் ஓகி புயல் ஏற்பட்டபோது மேக மூட்டம் காரணமாக ஒரு வாரம் சூரிய உதயம் சரிவர தெரியவில்லை. இதையடுத்து வெளிமாநில சுற்றுலா பயணிகள் லாட்ஜூகளில் சில நாட்கள் தங்கியிருந்து பார்த்து சென்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கிடையே சன்செட் பாய்ன்ட் பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளின் அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர் வசதி, சாலை வசதி, மின்விளக்கு வசதி போன்றவை மருந்துக்கு கூட இல்லை. இதனால் மாலை நேரத்தில் சன்செட்டை பார்த்துவிட்டு நீண்ட நேரம் குடும்பத்துடன் விடுமுறையை ஜாலியாக களிக்க முடியாத நிலை உள்ளது. இதேபோன்று சன்செட் பாய்ன்ட்க்கு செல்லும் சாலை படுமோசமாக உள்ளது. குண்டு குழிகள் நிரம்பி போக்குவரத்துக்கு லாயக்கற்ற வகையில் காணப்படுகிறது. தற்போது ஒரு கார் செல்லும் அளவுக்கு மிக குறுகலாகவே இந்த சாலை உள்ளது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் இந்த பகுதிக்கு வரும் போது கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுவதோடு, அசம்பாவித சம்பங்கள் நிகழவும் வாய்ப்புள்ளது.ஆகவே சுற்றுலா பயணிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த சாலையை போர்க்கால அடிப்படையில் விரிவுபடுத்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கன்னியாகுமரியில்கோடை சீசன் தொடங்கி இன்னும் சில தினங்களே உள்ளது. இந்த சீசனுக்கு அய்யப்ப சீசனுக்கு இணையாக தினமும் ஆயிரக்கணக் சுற்றுலா பயணிகள் குவிவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதை நிருபிக்கும் வகையில் லாட்ஜிகள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகளை புக் செய்வதில் வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநில, மாவட்ட சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். இதே போல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ளவர்களும் நாகர்கோவில், குலசேகரம், மார்த்தாண்டம், அருமனை பகுதியை சேர்ந்தவர்களை தொடர்பு கொண்டு கன்னியாகுமரி சீசன் காலம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.ஆகவே குடும்பத்துடன் கோடை விடுமுறையை கொண்டாட எண்ணுகின்ற பலரும் உறவினர்கள், குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் வசமாக கன்னியாகுமரியை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கிவிட்டனர்.இது ஒருபுறம் இருக்க கடந்த அய்யப்ப சீசன் காலத்தில்தான் ஓகி புயல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை புரட்டி போட்டது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் வழக்கத்தை விட குறைந்து காணப்பட்டது. இதனால் கடைகளில் வியாபாரமும் டல் அடித்தது. சுற்றுலா துறைக்கும் கடும் வருமான இழப்பு ஏற்பட்டது. இழந்தை வருமானத்தை இந்த வருடம் பெற்று விட வேண்டும் என்பதில் சுற்றுலாத் துறை அதிகாரிகள் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.ஆகவே வருமானத்தை பெற்று விட வேண்டும் என்பதில் மட்டும் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தக் கூடாது. இது தவிர பயணிகளுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும். இதற்கு இப்போதே தயாராக வேண்டும். சன்செட் பாய்ன்ட் பகுதியிலும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை உடனே செய்து கொடுக்க ேவண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The summer season is approaching: when infrastructure in Kanyakumari?

Start the summer season at Kanyakumari in Kanyakumari: in booking hotels around overseas