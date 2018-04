கடையம் அருகே பனை ஏறும் பயிற்சி முகாம் இளைஞர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்பு

கடையம்: கடையம் அருகே கேளாயப்பிள்ளையூரில் பனை ஏறும் பயிற்சி முகாம் நடந்தது. இதில் இளைஞர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர். பேராசிரியர் மோசே செல்வகுமார் வரவேற்றார். சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்ற மைபா, பனையியல் பொருளாதாரம் குறித்துப் பேசினார். கேளையாபிள்ளையூரை சேர்ந்த பனை ஏறும் பயிற்சியாளர் ராமையா, முகாமில் கடையம், முக்கூடல், ஏரல், ஆலங்குளம், தென்காசி, கீழப்பாவூர் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து திரளாகப்

பங்கேற்ற இளைஞர்களுக்கு செயல் விளக்கம் அளித்தார். தொடர்ந்து பனை சார் வாழ்வியல் மற்றும் பயிற்சி வகுப்பு குறித்து கலந்துரையாடபட்டது. ஆசிரியர் அந்தோணிராஜ் நன்றி கூறினார்.

Source: Dinakaran

English summary

Palm tree climbing training camp near kadayam youth interested in participatory

Climbing in kalayapillaiyura near Palmyra kadayam kadayam: training camp. It participated in the youth and fervently