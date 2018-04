கோவையில் தீக்குளிக்க முயன்ற திமுகவினர் இருவர் கைது

கோவை: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்காத மத்திய அரைச கண்டித்து கோவையில் திமுக சார்பில் நேற்று தொடர் போராட்டம் நடந்தது. இந்நிலையில், நேற்று காலை பீளமேடு பகுதியில் நடந்த மறியல் போராட்டத்தில், விளாங்குறிச்சி ரோட்டை சேர்ந்த 39வது வார்டு திமுக செயலாளர் முருகேசன் (54), பீளமேடு பாலகுரு கார்டன் பகுதியை சேர்ந்த திமுக உறுப்பினர் சதாசிவம் (54) ஆகியோரும் பங்கேற்றனர். இவர்கள், திடீரென தாங்கள் கொண்டுவந்த கேனில் இருந்து மண்ணெண்ணெய்யை, உடலில் ஊற்றி தீ பற்ற வைக்க முயன்றனர். போலீசார் இருவரையும் தடுத்து கைது செய்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Thimukavinar tried to set himself alight in two arrests

Coimbatore: non-Central Bank of Cauvery Management Board set up action in the DMK araisan denounced yesterday on behalf of the